43-летний воронежец прописал у себя дома 26 иностранцев

Неработающий воронежец таким образом зарабатывал себе на жизнь. Мужчина прописывал у себя дома иностранцев, на самом деле не предоставляя им свою жилплощадь.

На нарушителя завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев.