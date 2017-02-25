43-летний воронежец прописал у себя дома 26 иностранцев
В Воронеже 43-летний местный житель прописал у себя дома на улице Менделеева 26 иностранцев, сообщили в
В Воронеже 43-летний местный житель прописал у себя дома на улице Менделеева 26 иностранцев, сообщили в
Неработающий воронежец таким образом зарабатывал себе на жизнь. Мужчина прописывал у себя дома иностранцев, на самом деле не предоставляя им свою жилплощадь.
На нарушителя завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев.