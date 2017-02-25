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13:46 (мск), источник: АиФ Черноземье

43-летний воронежец прописал у себя дома 26 иностранцев

В Воронеже 43-летний местный житель прописал у себя дома на улице Менделеева 26 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 25 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Неработающий воронежец таким образом зарабатывал себе на жизнь. Мужчина прописывал у себя дома иностранцев, на самом деле не предоставляя им свою жилплощадь.

На нарушителя завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев.

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