Нетрезвый водитель в Красноярском крае сбил 15-летнего подростка

Инцидент произошел поздним вечером 22 февраля. 50-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на пешехода, который шел с правой стороны проезжей части по ходу движения транспортных средств.

Автоинспекторами установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, прибор показал 0.86 мг/л. Ранее водитель привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

В ГИБДД подчеркнули, что несовершеннолетний находился на улице после 22:00 без сопровождения взрослых. По данным местных изданий, родителей мальчика могут привлечь к ответственности в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей.