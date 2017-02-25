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12:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

Спасатели помогли пермяку выбраться с обледенелой Камы на сушу

Сотрудники пермской городской службы спасения помогли пермяку выбраться с обледенелой Камы на сушу. Молодой человек вышел на середину реки, но вернуться на берег не смог.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, о том, что на середине реки находится человек, спасателям сообщил очевидец. Он рассказал, что неизвестный находится примерно в 1 километре выше Красавинского моста.

В службе спасения пояснили, что мужчина не мог добраться до берега, так как путь ему преграждали полыньи, образовавшиеся в результате потепления. Спасатели на лодке добрались до мужчины, надели на него гидрокостюм и спасательный жилет, усадили в лодку и доставили на берег.

На берегу 27-летнего мужчину осмотрели врачи скорой помощи, диагностировав общее переохлаждение, обморожение кистей рук.

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