На окраине Калининграда «лоб в лоб» столкнулись «Ауди» и «БМВ», погиб пассажир

ДТП произошло на Южном обходе Калининграда. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «БМВ». Пассажир БМВ от полученных травм скончался на месте происшествия. Обоих водителей госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели ГО и ЧС Калининграда, следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, по результатам которых будут сделаны окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.