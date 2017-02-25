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11:42 (мск), источник: Новый Калининград

На окраине Калининграда «лоб в лоб» столкнулись «Ауди» и «БМВ», погиб пассажир

На окраине Калининграда в результате ДТП погиб пассажир иномарки. Об этом в субботу утром «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло на Южном обходе Калининграда. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «БМВ». Пассажир БМВ от полученных травм скончался на месте происшествия. Обоих водителей госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели ГО и ЧС Калининграда, следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, по результатам которых будут сделаны окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

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