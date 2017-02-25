На окраине Калининграда «лоб в лоб» столкнулись «Ауди» и «БМВ», погиб пассажир
На окраине Калининграда в результате ДТП погиб пассажир иномарки. Об этом в субботу утром «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
На окраине Калининграда в результате ДТП погиб пассажир иномарки. Об этом в субботу утром «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
ДТП произошло на Южном обходе Калининграда. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «БМВ». Пассажир БМВ от полученных травм скончался на месте происшествия. Обоих водителей госпитализировали.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели ГО и ЧС Калининграда,