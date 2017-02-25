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12:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке местные жители оговорили мигрантов из-за денег

В дежурную часть отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по Владивостоку обратились двое граждан с заявлением о преступлении.

Источник: ДЕЙТА

Мужчины в возрасте 18 и 21 года сообщили, что на улице Русская на них напали трое граждан ближнего зарубежья, причинив им телесные повреждения, и похитили денежные средства, мобильные телефоны и документы. Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

По подозрению в нападении полицейские доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств троих мужчин 1991 и 1989 годов рождения.

В результате проведенной проверки по заявлению факт причинения телесных повреждений и хищения имущества потерпевших не нашел своего подтверждения. Установлено, что ложное сообщение заявители сделали намеренно: один из них имел денежный долг перед мужчинами, которых обвинили в разбойном нападении. По месту жительства одного из заявителей полицейские обнаружили якобы похищенное имущество.

В настоящее время следователем отдела полиции в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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