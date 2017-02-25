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12:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Один человек погиб и два госпитализированы в результате наезда на колесоотбойный брус в Нижегородской области

Нижний Новгород. 25 февраля. НТА-Приволжье — Один человек погиб и два госпитализированы в результате наезда на колесоотбойный брус в Нижегородской области.

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 24 февраля в 03:30 на 5 км подъездного пути к р.п. Вача от а/д Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Вачском районе.

Согласно информации, 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21140, не справился с управлением и совершил наезд на колесоотбойный брус.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Известно, что сам водитель и 17-летняя девушка были госпитализированы в больницу с разными травмами, а ещё один 23-летний пассажир скончался в больнице города Павлово.

Всего за минувшие сутки в ДТП в Нижегородской области погибли три человека.

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