На Скидельском сахарном комбинате произошел взрыв газовоздушной смеси

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов Скидельского сахарного комбината прогремел взрыв. Информация о пострадавших и последствиях уточняется, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации, около 1:30 в упаковочном цеху предприятия произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия работают эксперты, специалисты правоохранительных и других ведомств.