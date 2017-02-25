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12:40 (мск), источник: Prokazan.ru

Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок

25 февраля на 57 километре автодороги Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП — там столкнулись Mitsubishi и Daewoo Matiz. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Авария произошла в 6.24 в Лаишевском районе.

 — В результате ДТП водитель и два пассажира Matiz — один из них 7-летний мальчик от полученных травм скончались на месте происшествия, — сказали в ведомстве.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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