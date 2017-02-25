Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок
25 февраля на 57 километре автодороги Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП — там столкнулись Mitsubishi и Daewoo Matiz. Об этом сообщает
25 февраля на 57 километре автодороги Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП — там столкнулись Mitsubishi и Daewoo Matiz. Об этом сообщает
Авария произошла в 6.24 в Лаишевском районе.
— В результате ДТП водитель и два пассажира Matiz — один из них 7-летний мальчик от полученных травм скончались на месте происшествия, — сказали в ведомстве.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники