В Крымске мужчине выстрелили в лицо

Пострадавшего доставили в районную больницу, на следующий день его перевезли в Краснодар, где врачи удалили пулю.

Сейчас мужчина проходит лечение по месту жительства. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.