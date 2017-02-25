В Крымске мужчине выстрелили в лицо
В Крымске 23 февраля на улице стреляли в мужчину. Местный житель проходил мимо шумной компании, когда ему в лицо выстрелили из травматического пистолета.
В Крымске 23 февраля на улице стреляли в мужчину. Местный житель проходил мимо шумной компании, когда ему в лицо выстрелили из травматического пистолета.
Пострадавшего доставили в районную больницу, на следующий день его перевезли в Краснодар, где врачи удалили пулю.
Сейчас мужчина проходит лечение по месту жительства. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в