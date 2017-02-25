В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту сразу три машины остались без колес
Сразу три ДТП произошло на Мызинском мосту 24 февраля. В результате аварий автомобили «оставили колеса» на переправе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Сразу три ДТП произошло на Мызинском мосту 24 февраля. В результате аварий автомобили «оставили колеса» на переправе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В результате попытки проезда по мосту без колес остались сразу 3 автомобиля. У всех машин оказались порваны покрышки, а у некоторых даже замяты диски.
Очевидцы связывают это с плохим состоянием дорог. По словам нижегородцев это уже далеко не первый подобный случай на Мызинском мосту.