В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту сразу три машины остались без колес

В результате попытки проезда по мосту без колес остались сразу 3 автомобиля. У всех машин оказались порваны покрышки, а у некоторых даже замяты диски.

Очевидцы связывают это с плохим состоянием дорог. По словам нижегородцев это уже далеко не первый подобный случай на Мызинском мосту.