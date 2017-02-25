Житель Воронежской области помог сотрудникам ГИБДД поймать пьяного водителя
Житель Калачеевского района Воронежской области помог поймать пьяного водителя «Нивы», сообщила
Житель Калачеевского района Воронежской области помог поймать пьяного водителя «Нивы», сообщила
Мужчина заметил автомобиль нарушителя на улице 1 Мая в Калаче и позвонил в полицию.
По данным ведомства, водитель «Нивы» задевал обочину, выезжал на полосу встречного движения и не реагировал на сигналы светофора. До прибытия наряда ДПС местный житель преследовал пьяного водителя и сообщал о маршруте полицейским. На одной из улиц нарушитель остановился — проезд перекрывал служебный автомобиль энергетиков, которые вели ремонтные работы. Тогда бдительный горожанин подбежал к машине пьяного автомобилиста и достал ключи из замка зажигания.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении и отправили автомобиль на штрафстоянку. Нетрезвый мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Наказание для пьяного автомобилиста изберет мировой суд, отметили в
В январе 2017 года Госавтоинспекторы задержали 741 пьяного водителя в Воронежской области. За месяц по вине нетрезвых водителей в регионе произошло восемь ДТП, в которых погибли четверо и пострадали еще девять человек.
Госавтоинспекция Воронежской области призвала водителей и пешеходов сообщать о нетрезвых водителях за рулем по телефонам «102» или 269−61−02.