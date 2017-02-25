Житель Воронежской области помог сотрудникам ГИБДД поймать пьяного водителя

Мужчина заметил автомобиль нарушителя на улице 1 Мая в Калаче и позвонил в полицию.

По данным ведомства, водитель «Нивы» задевал обочину, выезжал на полосу встречного движения и не реагировал на сигналы светофора. До прибытия наряда ДПС местный житель преследовал пьяного водителя и сообщал о маршруте полицейским. На одной из улиц нарушитель остановился — проезд перекрывал служебный автомобиль энергетиков, которые вели ремонтные работы. Тогда бдительный горожанин подбежал к машине пьяного автомобилиста и достал ключи из замка зажигания.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении и отправили автомобиль на штрафстоянку. Нетрезвый мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Наказание для пьяного автомобилиста изберет мировой суд, отметили в пресс-службе ГУ МВД. За невыполнение требования о прохождении медосвительствования на состояние опьянения мужчине грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5−2 года.

В январе 2017 года Госавтоинспекторы задержали 741 пьяного водителя в Воронежской области. За месяц по вине нетрезвых водителей в регионе произошло восемь ДТП, в которых погибли четверо и пострадали еще девять человек.

Госавтоинспекция Воронежской области призвала водителей и пешеходов сообщать о нетрезвых водителях за рулем по телефонам «102» или 269−61−02.