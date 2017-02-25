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14:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На дне пожарного резервуара в Азове найдено тело убитой женщины

Останки обнаружили местные жители 24 февраля в переулке Литейном.

Тело было завернуто в ткань, ноги связаны электрическим проводом, вокруг шеи был намотан скотч, сообщает Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, предварительная причина смерти — механическая асфиксия, то есть удушение.

Личность погибшей установлена, она является жительницей села Александровка Азовского района, 1964 года рождения. Следственным отделом по городу Азову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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