Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ об ударе РФ по США
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
14:14 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области на Балтийском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие

В Калининградской области 24 февраля в 19:10 на 16-м километре Балтийского шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором два человека пострадали.

По предварительным данным, виновником инцидента стал 29-летний водитель «БМВ», который совершал обгон на том участке, где это запрещено. В итоге — не справился с управлением и врезался в «Мицубиси» и «Мазду», следовавшими навстречу, а также «Мерседесом», двигавшимся попутно.

Водитель последнего врезался в придорожное дерево. Два пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в УМВД по Калининградской области.

На месте работала оперативная группа ГИБДД и полиции. По факту ДТП проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Калининграда отомстил недругу поджогом его грузовика
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной Кореи
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
Бастрыкин поручил разобраться с избиением медика в Саратове
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь