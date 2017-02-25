В Калининградской области на Балтийском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие

По предварительным данным, виновником инцидента стал 29-летний водитель «БМВ», который совершал обгон на том участке, где это запрещено. В итоге — не справился с управлением и врезался в «Мицубиси» и «Мазду», следовавшими навстречу, а также «Мерседесом», двигавшимся попутно.

Водитель последнего врезался в придорожное дерево. Два пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в УМВД по Калининградской области.

На месте работала оперативная группа ГИБДД и полиции. По факту ДТП проводится проверка.