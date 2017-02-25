Опасность подтопления хуторов в Тацинском районе миновала
Уровень воды в реке Кагальник спал, вода вошла в русло. Угрозы для жителей прибрежных хуторов нет.
Уровень воды в реке Кагальник спал, вода вошла в русло. Угрозы для жителей прибрежных хуторов нет.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области, после образования промоины в плотине подтопленными оказались три дома в хуторе Зазерском, семьи размещены у родственников. Нарушений систем жизнеобеспечения населения не произошло. Системы ЖКХ работают в штатном режиме.
О чрезвычайной ситуации стало известно в полночь 25 февраля,