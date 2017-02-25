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16:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Опасность подтопления хуторов в Тацинском районе миновала

Уровень воды в реке Кагальник спал, вода вошла в русло. Угрозы для жителей прибрежных хуторов нет.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области, после образования промоины в плотине подтопленными оказались три дома в хуторе Зазерском, семьи размещены у родственников. Нарушений систем жизнеобеспечения населения не произошло. Системы ЖКХ работают в штатном режиме.

О чрезвычайной ситуации стало известно в полночь 25 февраля, из-за таяния снега и обильных осадков оказалась повреждена плотина на реке Кагальник в Тацинском районе, возникла угроза подтопления хуторов Зазерского и Кухтачева. На место прибыла оперативная группа Тацинской поисково-спасательной группы. Был развернут пункт временного размещения на базе Зазерской школы, выставлены наблюдательные посты. Всего в ликвидации ЧС задействованы 75 человек, 29 единиц техники.

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