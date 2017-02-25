В Татарстане будут судить парня за «похищение» автомобиля у самого себя

Сообщается, что 6 января текущего года молодой человек обратился с заявлением в полицию об угоне своего автомобиля Mazda 6. По словам мужчины, машину он припарковал около своего дома.

— Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 1 млн 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Однако в ходе расследования полицейским удалось выяснить, что парень заранее перегнал автомобиль в Санкт-Петербург и продал его на запчасти.

В настоящее время в отношении 23-летнего челнинца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный вызов». По закону ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.