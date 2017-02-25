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14:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане будут судить парня за «похищение» автомобиля у самого себя

В Набережных Челнах будут судить 23-летнего парня за «похищение» автомобиля у самого себя. Об этом пишут «Челнинские известия».

Сообщается, что 6 января текущего года молодой человек обратился с заявлением в полицию об угоне своего автомобиля Mazda 6. По словам мужчины, машину он припарковал около своего дома.

 — Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 1 млн 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Однако в ходе расследования полицейским удалось выяснить, что парень заранее перегнал автомобиль в Санкт-Петербург и продал его на запчасти.

В настоящее время в отношении 23-летнего челнинца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный вызов». По закону ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.

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