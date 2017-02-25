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15:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Из торгового центра в Караганде эвакуировали 500 человек

Бесхозная сумка стала причиной эвакуации посетителей карагандинского торгового центра.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Крупный торговый центр в Караганде был оцеплен после звонка в экстренные службы о бесхозной сумке у входа.

По информации департамента внутренних дел Карагандинской области, звонок о бесхозной сумке у входа в торговый центр поступил в полицию в субботу в 10.48. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали порядка 500 человек.

Здание осмотрели, хозяин сумки установлен.

«Как объяснил хозяин сумки, он ее оставил у входа, поскольку охрана торгового центра не разрешила пронести внутрь», — сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД области Бахытжан Кудияров.

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