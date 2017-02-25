Из торгового центра в Караганде эвакуировали 500 человек

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Крупный торговый центр в Караганде был оцеплен после звонка в экстренные службы о бесхозной сумке у входа.

По информации департамента внутренних дел Карагандинской области, звонок о бесхозной сумке у входа в торговый центр поступил в полицию в субботу в 10.48. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали порядка 500 человек.

Здание осмотрели, хозяин сумки установлен.