Из торгового центра в Караганде эвакуировали 500 человек
Бесхозная сумка стала причиной эвакуации посетителей карагандинского торгового центра.
Бесхозная сумка стала причиной эвакуации посетителей карагандинского торгового центра.
АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Крупный торговый центр в Караганде был оцеплен после звонка в экстренные службы о бесхозной сумке у входа.
По информации департамента внутренних дел Карагандинской области, звонок о бесхозной сумке у входа в торговый центр поступил в полицию в субботу в 10.48. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали порядка 500 человек.
Здание осмотрели, хозяин сумки установлен.
«Как объяснил хозяин сумки, он ее оставил у входа, поскольку охрана торгового центра не разрешила пронести внутрь», — сообщил Sputnik Казахстан