В Коминтерновском районе Воронежа электрический столб упал во двор жилого дома

На месте ЧП работает аварийная служба «Горсвет».

Как рассказали в компании, столб повалило упавшее дерево.

— Дерево стало падать, потянуло за собой линии электропередач. Восстановить 25 февраля упавший столб не удастся, нужна спецтехника. Столб поменяют в понедельник. Пока мы обеспечим безопасность, уберем дерево, ветки, провода. Не будет работать только одна опора наружного освещения, домов не коснется, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в аварийной службе.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.