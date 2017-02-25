Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Внезапное решение: зачем США требуют выдать украинского олигарха
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ об ударе РФ по США
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа электрический столб упал во двор жилого дома

Электрический столб упал во двор жилого дома № 265 на улице 45 Стрелковой дивизии около 11:00 субботы, 25 февраля. Об этом в редакцию РИА «Воронеж» сообщила читательница Вера.

Источник: РИА "Воронеж"

На месте ЧП работает аварийная служба «Горсвет».

Как рассказали в компании, столб повалило упавшее дерево.

— Дерево стало падать, потянуло за собой линии электропередач. Восстановить 25 февраля упавший столб не удастся, нужна спецтехника. Столб поменяют в понедельник. Пока мы обеспечим безопасность, уберем дерево, ветки, провода. Не будет работать только одна опора наружного освещения, домов не коснется, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в аварийной службе.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тест РИА «Воронеж». Какие фантастические транспортные проекты придумали для города
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной Кореи
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена
Бастрыкин поручил разобраться с избиением медика в Саратове
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь