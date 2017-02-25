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15:48 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске по ночам из машин воруют аккумуляторы

Полицейские Челябинска раскрыли две кражи аккумуляторов из автомобилей.

Злоумышленники «работали» вечером или ночью. С 22 по 24 февраля из двух «ВАЗов» они вытащили батареи — общий ущерб составил 7 тыс. рублей, рассказали Накануне.RU в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

«За совершение кражи в Тракторозаводском районе сотрудники ГИБДД задержали молодого человека 1998 года рождения, студента одного из колледжей. В Курчатовском районе полицейские задержали сразу двоих — 1999 и 2000 годов рождения. Аккумуляторные батареи изъяты и возвращены владельцам. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.

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