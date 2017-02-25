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15:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в ДТП погибла пассажирка автомобиля

В Краснодаре 24 февраля произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка автомобиля.

ДТП случилось на пересечении улиц Оранжерейной и Индустриальной около 2:00. По предварительным данным, девушка за рулем Hyundai не справилась с управлением и врезалась в дерево, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пассажирка автомобиля погибла, девушка за рулем пострадала. Проводится проверка.

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