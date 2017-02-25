В Краснодаре в ДТП погибла пассажирка автомобиля
В Краснодаре 24 февраля произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка автомобиля.
В Краснодаре 24 февраля произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка автомобиля.
ДТП случилось на пересечении улиц Оранжерейной и Индустриальной около 2:00. По предварительным данным, девушка за рулем Hyundai не справилась с управлением и врезалась в дерево, сообщили порталу Юга.ру в
Пассажирка автомобиля погибла, девушка за рулем пострадала. Проводится проверка.