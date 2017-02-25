В Крыму обнаружили тело пропавшего в море рыбака
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские спасатели завершили операцию по поиску пропавших рыбаков в Черном море, в результате инцидента погибли два человека, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские спасатели завершили операцию по поиску пропавших рыбаков в Черном море, в результате инцидента погибли два человека, сообщает
Как ранее стало известно, 22 февраля моторная лодка с тремя людьми перевернулась в районе причала поселка Мисхор в 300 метрах от берега. Тело одного рыбака спасатели обнаружили в море, еще один самостоятельно выплыл на берег.
«При проведении
Спасатели предупреждают, что в период неблагоприятных погодных условий необходимо воздержаться от прогулок на воде и в горах, а также строго соблюдать правила безопасности.