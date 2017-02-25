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14:44 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму обнаружили тело пропавшего в море рыбака

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские спасатели завершили операцию по поиску пропавших рыбаков в Черном море, в результате инцидента погибли два человека, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее стало известно, 22 февраля моторная лодка с тремя людьми перевернулась в районе причала поселка Мисхор в 300 метрах от берега. Тело одного рыбака спасатели обнаружили в море, еще один самостоятельно выплыл на берег.

«При проведении поисково-спасательных работ по береговой линии от пгт. Гаспра до пгт. Гурзуф утром был обнаружен третий пропавший мужчина на берегу моря в районе пгт. Гурзуф. К сожалению, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, на данный момент ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в период неблагоприятных погодных условий необходимо воздержаться от прогулок на воде и в горах, а также строго соблюдать правила безопасности.

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