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14:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пять человек отравились газом в Волгограде

Трехлетний малыш, 13-летний подросток и двое взрослых находятся в наркологическом центре Волгограда в связи с отравлением газом.

Туда же в субботу поместили 4-летнюю девочку с такими же признаками отравления газом.

По словам медиков, состояние поступивших удовлетворительное. Отравление семьи газом произошло в доме, расположенном на улице Терешковой, в границе поселка им. Горького в Советском районе.

Спасатели ГУ МЧС по Волгоградской области сообщают ВДТВ, что нарушения в работе газовой службы чаще всего связаны с незаконными врезками и кустарным переоборудованием сетей.

Сотрудники правоохранительных структур разберутся с происшествием на улице Терешковой.

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