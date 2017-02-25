Пять человек отравились газом в Волгограде
Трехлетний малыш, 13-летний подросток и двое взрослых находятся в наркологическом центре Волгограда в связи с отравлением газом.
Трехлетний малыш, 13-летний подросток и двое взрослых находятся в наркологическом центре Волгограда в связи с отравлением газом.
Туда же в субботу поместили 4-летнюю девочку с такими же признаками отравления газом.
По словам медиков, состояние поступивших удовлетворительное. Отравление семьи газом произошло в доме, расположенном на улице Терешковой, в границе поселка им. Горького в Советском районе.
Спасатели ГУ МЧС по Волгоградской области сообщают ВДТВ, что нарушения в работе газовой службы чаще всего связаны с незаконными врезками и кустарным переоборудованием сетей.
Сотрудники правоохранительных структур разберутся с происшествием на улице Терешковой.