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15:03 (мск), источник: 365info.kz

Самолет вынужденно приземлился в Костанае

Пилоту пришлось посадить самолет, чтобы оставить на земле непослушного пассажира, пишет Alau.kz.

Источник: 365info.kz

На борту самолета, летевшего из Костаная в Алматы, пассажир отказался снять аудио-наушники, хотя таким было требование безопасности. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля. Командиру корабля пришлось вернуться в аэропорт Костаная и высадить человека, нарушавшего правила безопасности. Теперь мужчине грозит запрет на авиаперелеты сроком до пяти лет.

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