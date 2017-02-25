Самолет вынужденно приземлился в Костанае
Пилоту пришлось посадить самолет, чтобы оставить на земле непослушного пассажира, пишет Alau.kz.
Пилоту пришлось посадить самолет, чтобы оставить на земле непослушного пассажира, пишет Alau.kz.
На борту самолета, летевшего из Костаная в Алматы, пассажир отказался снять
Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля. Командиру корабля пришлось вернуться в аэропорт Костаная и высадить человека, нарушавшего правила безопасности. Теперь мужчине грозит запрет на авиаперелеты сроком до пяти лет.