Самолет вынужденно приземлился в Костанае

На борту самолета, летевшего из Костаная в Алматы, пассажир отказался снять аудио-наушники, хотя таким было требование безопасности. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля. Командиру корабля пришлось вернуться в аэропорт Костаная и высадить человека, нарушавшего правила безопасности. Теперь мужчине грозит запрет на авиаперелеты сроком до пяти лет.