Аптекарь одолжил незнакомцу деньги для улаживания мифического ДТП

Будучи на работе, 22-летний фармацевт одолжил незнакомому мужчине 20 тысяч рублей под залог брелока сигнализации от BMW и часов. Деньги тому понадобились якобы для улаживания вопроса о ДТП с еще одним участником.

Как стало известно «Водителю Петербурга», неизвестный в коричневом пальто для достоверности оставил свой мобильный номер, но на связь почему-то теперь не выходит. Доверчивый аптекарь попросил полицию разыскать должника.