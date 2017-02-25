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15:30 (мск), источник: Водитель Петербурга

Аптекарь одолжил незнакомцу деньги для улаживания мифического ДТП

Житель Петербурга, работающий в аптеке, обратился в полицию после того, как заподозрил, что его обманули.

Источник: РИА "Новости"

Будучи на работе, 22-летний фармацевт одолжил незнакомому мужчине 20 тысяч рублей под залог брелока сигнализации от BMW и часов. Деньги тому понадобились якобы для улаживания вопроса о ДТП с еще одним участником.

Как стало известно «Водителю Петербурга», неизвестный в коричневом пальто для достоверности оставил свой мобильный номер, но на связь почему-то теперь не выходит. Доверчивый аптекарь попросил полицию разыскать должника.

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