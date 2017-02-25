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16:25 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде полиция задержала подозреваемого в поджоге грузового автомобиля

Полиция раскрыла поджог грузового автомобиля «Мерседес», который произошёл 23 января на улице Суворова. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По версии сотрудников уголовного розыска, 30-летний местный житель разбил окно в припаркованном грузовике и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Как установили полицейские, злоумышленник поджёг автомобиль из-за неприязненных отношений с его владельцем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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