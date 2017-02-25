В Гродно «БМВ» сбил мужчину на переходе

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на хорошо освещенном переходе автомобиль «БМВ» сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 24 февраля около 19.00 на ул. Суворова. Двигаясь в направлении выезда из города, водитель машины не сбросил скорость перед пешеходным переходом.

«Во второй полосе автомобиль сбил пешехода 1979 года рождения. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор: на видео также хорошо видно, что машины на встречной полосе остановились для пропуска пешехода», — сообщили в ГАИ. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.

В ГАИ отметили, что нынешний наезд — 7-й с начала месяца в Гродно. Инспекторы призывают водителей проявлять максимальную осторожность при проезде переходов, остановок общественного транспорта и всегда быть готовыми остановиться, так как в городе в выходные в связи с масленичными гуляньями ожидается массовое передвижение пешеходов.