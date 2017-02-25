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16:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пешеход бросился под колеса автомобиля

24 февраля в соцсети было опубликовано видео ДТП, случившегося в городе Стерлитамаке. Ролик появился в группе «Стерлитамак за рулем».

На видео хорошо видно как пешеход бросается через дорогу, и его сбивает легковой автомобиль. Удар оказывается такой силы, что пешехода подбрасывает над проезжей частью.

К чести авторов видео, они, хоть и не остановились, но тут же начали звонить в Службу спасения.

«Уже неоднократно приходится писать о необходимости иметь в машине видеорегистратор. Вот и 24 февраля на ул. Черноморская (Комарова) произошел наезд на пешехода, и без этого видео очень сложно было бы доказать, что пешеход бросился под колеса, переходя дорогу в неположенном месте», — так подписал автор видео свой ролик. Дата на нем, кстати, сбита.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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