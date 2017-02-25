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16:31 (мск), источник: Volga News

Сотрудники полиции задержали самарчанку по подозрению в угрозе убийством

Сотрудники полиции областного центра задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в угрозе убийством, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что инцидент происходил во дворе дома, расположенного на ул. Победы. Согласно предварительной версии стражей правопорядка, во время конфликта женщина, держа в руках нож, пригрозила своему мужу расправой. Учитывая обстоятельства, мужчина воспринял угрозу реально и обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка продолжают выяснять все детали случившегося. Ведется следствие.

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