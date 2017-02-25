Очевидцы: в Перми труба кирпичного дома упала прямо перед подъездом
Труба упала с крыши прямо перед подъездом кирпичного дома в Индустриальном районе Перми.
Труба упала с крыши прямо перед подъездом кирпичного дома в Индустриальном районе Перми.
Крыша старого двухэтажного здания не выдержала тяжести мокрого снега. К счастью, труба упала ночью, поэтому никто не пострадал.
Жильцы дома посетовали в социальных сетях, что пока не знают, откуда ждать помощи. Номера аварийных служб, указанные в квитанциях, оказались недействительными. Их дом они больше не обслуживают.