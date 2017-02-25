В Минске «Газель» врезалась в столб: пострадали пять человек
В Минске Газель врезалась в столб, в результате чего телесные повреждения получили пять человек, пишет AUTO.TUT.BY.
В Минске Газель врезалась в столб, в результате чего телесные повреждения получили пять человек, пишет AUTO.TUT.BY.
По предварительной информации в ГАИ Центрального района столицы, 24 февраля около 22:30 транспортное средство двигалось по улице Тимирязева со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской. В определенный момент водитель потерял управление над автомобилем, Газель развернуло и выбросило с дороги на столб.
В салоне машины помимо водителя находились четыре пассажирки. Все пятеро с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
ГАИ выясняет причины и обстоятельства аварии.
Подготовил Вадим Шундалов.