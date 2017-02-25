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16:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске «Газель» врезалась в столб: пострадали пять человек‍

В Минске Газель врезалась в столб, в результате чего телесные повреждения получили пять человек, пишет AUTO.TUT.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По предварительной информации в ГАИ Центрального района столицы, 24 февраля около 22:30 транспортное средство двигалось по улице Тимирязева со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской. В определенный момент водитель потерял управление над автомобилем, Газель развернуло и выбросило с дороги на столб.

В салоне машины помимо водителя находились четыре пассажирки. Все пятеро с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

ГАИ выясняет причины и обстоятельства аварии.

Подготовил Вадим Шундалов.

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