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16:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пять человек отравились алкоголем в Железногорске

Сотрудники правоохранительных и следственных органов устанавливают обстоятельства отравления пятерых жителей Железногорска.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, утром 25 февраля в больницу с отравлением поступили женщина и четверо мужчин. Женщина скончалась, за жизнь остальных продолжают бороться медики. В краевой полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются, проводятся экспертизы.

По предварительной информации, пострадавшие могли отравиться суррогатным алкоголем. В городской клинической больнице № 51 сообщили, что пострадавшие употребили самогон, который купили у неизвестного лица. В пресс-службе следственного комитета, в свою очередь, отметили, что следов бензола и метанола у потерпевших не обнаружено.

В СК подчеркнули, что все пострадавшие — люди с низким социальным статусом, постоянно злоупотреблявшие алкоголем.

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