Пять человек отравились алкоголем в Железногорске
Сотрудники правоохранительных и следственных органов устанавливают обстоятельства отравления пятерых жителей Железногорска.
Сотрудники правоохранительных и следственных органов устанавливают обстоятельства отравления пятерых жителей Железногорска.
Как рассказали в
По предварительной информации, пострадавшие могли отравиться суррогатным алкоголем. В городской клинической больнице № 51 сообщили, что пострадавшие употребили самогон, который купили у неизвестного лица. В
В СК подчеркнули, что все пострадавшие — люди с низким социальным статусом, постоянно злоупотреблявшие алкоголем.