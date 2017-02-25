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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Обмотавший лицо шторой рецидивист ограбил воронежский магазин

Полицейские поймали 26-летнего воронежца, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, расположенный на Ленинском проспекте, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 25 февраля.

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчина угрожал 38-летней продавщице напильником. Инцидент произошел около 20:15 воскресенья, 19 февраля.

По данным ведомства, мужчина забрал из кассы 2 тыс. рублей. Продавщица рассказала правоохранителям, что лицо грабителя было обернуто тряпкой.

Рецидивиста задержали и поместили в изолятор временного содержания. Мужчина признался в преступлении и объяснил, что после освобождения из тюрьмы ему понадобились деньги. Для маскировки воронежец срезал в квартире штору и обмотал ею лицо, после надел капюшон. На одной руке у мужчины была перчатка, на другой — носок. Орудие преступления воронежец нашел на улице. Похищенные деньги мужчина потратил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Воронежцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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