Обмотавший лицо шторой рецидивист ограбил воронежский магазин

Мужчина угрожал 38-летней продавщице напильником. Инцидент произошел около 20:15 воскресенья, 19 февраля.

По данным ведомства, мужчина забрал из кассы 2 тыс. рублей. Продавщица рассказала правоохранителям, что лицо грабителя было обернуто тряпкой.

Рецидивиста задержали и поместили в изолятор временного содержания. Мужчина признался в преступлении и объяснил, что после освобождения из тюрьмы ему понадобились деньги. Для маскировки воронежец срезал в квартире штору и обмотал ею лицо, после надел капюшон. На одной руке у мужчины была перчатка, на другой — носок. Орудие преступления воронежец нашел на улице. Похищенные деньги мужчина потратил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Воронежцу грозит до 10 лет лишения свободы.