Военный автомобиль в Донецкой области насмерть сбил женщину

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131 произошло в субботу, 25 февраля, около 09.30 неподалёку от населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.

«Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она скончалась», — говорится в сообщении.