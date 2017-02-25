Военный автомобиль в Донецкой области насмерть сбил женщину
Согласно информации, на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.
Согласно информации, на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину. Как сообщает
«Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она скончалась», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.
Ранее сообщалось, что депутат Днепропетровского облсовета от «Радикальной партии» Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области.