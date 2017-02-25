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16:44 (мск), источник: 112.ua

Полиция отпустила администраторов суицидальных «групп смерти»

Задержанные оказались студентами 4-го курса медуниверситета.

Источник: Reuters

Полиция отпустила задержанных администраторов так называемых «групп смерти» — «синих китов», которые через социальные сети убеждали подростков совершить самоубийства. Об этом сообщил источник в Национальной полиции изданию «Цензор.нет».

«У нас нет потерпевшей стороны, соответственно, мы не можем им вменять ни одну статью уголовного кодекса. Пришлось отпустить их на свободу», — сообщил источник.

Отмечается, что до вечера на местах проживания «кураторов», которые пытались довести детей до суицида, проводились обыски и допросы. Также известно, что данные злоумышленники до сих пор не довели до самоубийства ни одну жертву.

Анализируя деятельность указанных групп, киберполиция установила постоянных участников таких сообществ, которые регистрируются с территории Украины. В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всех не равнодушным с просьбой быть внимательными, при возможности — проверить учетные записи детей, не зарегистрированы ли они под указанными в списке именами.

Как сообщалось ранее, полиция задержала администраторов суицидальных групп «синих китов» в соцсетях.

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