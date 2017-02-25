Житель Жигулевска заключен под стражу за мошенничество с использованием средств сотовой связи

По данным стражей порядка, мошенник позвонил на сотовый телефон мужчине, представился работником банка и сообщил о несанкционированных операциях с картой потерпевшего. Получив от пострадавшего все необходимые данные, предполагаемый злоумышленник перечислил денежные средства на свой счет.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный ранее судимый житель Жигулевска. Задержанный признался в содеянном.
В настоящее время по статье «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.