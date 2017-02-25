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16:58 (мск), источник: Tengrinews

Близ Экибастуза сошли с рельсов грузовые вагоны с углем

Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Источник: Tengrinews

Близ города Экибастуз сошли с путей грузовые вагоны с углем, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«25 февраля текущего года в 12 часов 24 минуты на перегоне Шидерты — Бозшаколь участка Екибастуз — Ерейментау Павлодарского отделения дороги при следовании грузового поезда № 1473 произошел сход грузовых вагонов с углем», — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

«В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар, Есиль. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия», — сообщили в КТЖ.

Вместе с тем, пассажиры сообщают о задержках поездов по направлению Астана-Павлодар. Люди вынуждены сдавать билеты.

«Все поезда в направлении Павлодара отменили. Толпа в кассах. Сдают билеты. Возобновят только завтра движение. Информации дополнительной ни какой. Паники нет. Официально сообщают по тех.причинам», — написал в Facebook житель Павлодара Константин Музалевский.

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