Близ Экибастуза сошли с рельсов грузовые вагоны с углем

Близ города Экибастуз сошли с путей грузовые вагоны с углем, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«25 февраля текущего года в 12 часов 24 минуты на перегоне Шидерты — Бозшаколь участка Екибастуз — Ерейментау Павлодарского отделения дороги при следовании грузового поезда № 1473 произошел сход грузовых вагонов с углем», — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

«В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар, Есиль. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия», — сообщили в КТЖ.

Вместе с тем, пассажиры сообщают о задержках поездов по направлению Астана-Павлодар. Люди вынуждены сдавать билеты.

«Все поезда в направлении Павлодара отменили. Толпа в кассах. Сдают билеты. Возобновят только завтра движение. Информации дополнительной ни какой. Паники нет. Официально сообщают по тех.причинам», — написал в Facebook житель Павлодара Константин Музалевский.