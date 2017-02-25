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20:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе огромная труба рухнула на крышу ожогового центра

Сегодня, 25 февраля, произошло серьезное ЧП в уфимской больнице № 18, известной также как ожоговый центр.

Об этом сообщили в администрации города.

Сообщение о ЧП поступило диспетчерам Службы спасения 112 города Уфы. По уточненным данным, труба вентиляционной шахты упала с трехэтажного здания ожогового центра на крышу двухэтажного пристроя. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Выяснилось, что в результате падения оказалось повреждено железобетонное покрытие второго этажа пристроя, а также кабинет заведующего отделением.

Как уточнили в администрации города, на момент случившегося в здании больницы находились 58 пациентов и 16 человек обслуживающего персонала. Никто из них не пострадал. Сообщается, что ЧП не повлияло на лечебный процесс.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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