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17:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение

В Ираке найдено массовое захоронение с четырьмя тысячами тел. Как сообщает в субботу, 25 февраля, The Telegraph, это крупнейшая братская могила в стране.

По информации издания, боевики «Исламского государства» (ИГ; деятельность группировки запрещена в России) начали использовать образовавшуюся естественным образом воронку в районе Хасфа для погребения практически сразу после того, как захватили Мосул в 2014 году. Она находится неподалеку от дороги, соединяющей этот город с Багдадом.

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Свидетели утверждают, что террористы в грузовиках свозили людей к воронке, расстреливали их и сваливали тела в яму. Часть убитых — силовики, захваченные в плен при взятии Мосула.

24 февраля иракская армия установила контроль над аэропортом Мосула, а также захватила расположенный поблизости лагерь боевиков ИГ. За неделю до этого премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на западные районы города. В январе правительственные силы освободили восточную часть Мосула.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США оказывает им воздушную и артиллерийскую поддержку.

Комментарии
3
Алексей
АБамка, как это характерно для штатов, сваливать свою вину на других. "ИГИЛ, вскормленные Ираном..." - ты кому это втираешь? Здесь тебе не юэсэй и не сиэнэн.
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вася полянский
пендосы типа нашли и не они! типа прогуливались и тут трупы лежат себе
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А Б
Очередной пример варварских действий террористов, вскормленных Ираном, являющимся рассадником терроризма на Ближнем Востоке.
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