Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
В Украине назвали условия по Крыму Москве
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
«Неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
12:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Audi вылетела в кювет: пострадал водитель

Авария произошла в Острогожском районе.

Автомобиль Audi A6 вылетел в кювет на 74 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Острогожском районе около 15:00 субботы, 25 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112. В ДТП пострадал 24-летний водитель иномарки. Молодого человека госпитализировали в Острогожскую районную больницу.

По данным очевидцев, пассажиру иномарки медицинская помощь не потребовалась. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Большинство аварий зимой происходит из-за неправильно выбранной скорости движения и несоответствия манеры вождения погодным условиям, уверены автоинспекторы. Автомобилистам при непогоде и заснеженной дороге рекомендуется снижать скорость и держать дистанцию до впереди идущих машин.

Более того, спасатели предупредили жителей региона о непогоде на воскресенье, 26 февраля. Специалисты рекомендовали автомобилистам воздержаться от загородных поездок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тест РИА «Воронеж». Какие фантастические транспортные проекты придумали для города
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД России прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь