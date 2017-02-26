В Воронежской области Audi вылетела в кювет: пострадал водитель
Авария произошла в Острогожском районе.
Авария произошла в Острогожском районе.
Автомобиль Audi A6 вылетел в кювет на 74 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Острогожском районе около 15:00 субботы, 25 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112. В ДТП пострадал 24-летний водитель иномарки. Молодого человека госпитализировали в Острогожскую районную больницу.
По данным очевидцев, пассажиру иномарки медицинская помощь не потребовалась. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Большинство аварий зимой происходит
Более того, спасатели предупредили жителей региона о непогоде на воскресенье, 26 февраля. Специалисты рекомендовали автомобилистам воздержаться от загородных поездок.