На востоке Москвы застрелены мужчина и женщина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мужчины и женщина застрелены в квартире на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 25 февраля в квартире одного из жилых домов на улице Просторная были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины, которой на вид 30−35 лет, с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевшие скончались», — сообщила она. По данному факту проводится доследственная проверка.

Рядом с телами обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, отметила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.