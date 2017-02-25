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18:38 (мск), источник: ТАСС

На востоке Москвы застрелены мужчина и женщина

Рядом с телами обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мужчины и женщина застрелены в квартире на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 25 февраля в квартире одного из жилых домов на улице Просторная были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины, которой на вид 30−35 лет, с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевшие скончались», — сообщила она. По данному факту проводится доследственная проверка.

Рядом с телами обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, отметила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе столичной полиции факт обнаружения тел подтвердили, не уточнив подробностей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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