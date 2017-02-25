В Киеве на пешеходном переходе Chevrolet сбил мать с двумя детьми
Со слов водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов.
Со слов водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов.
В Киеве, на проспекте Академика Палладина возле поворота на поселок Коцюбинское водитель Chevrolet сбил мать с двумя несовершеннолетними детьми на пешеходном переходе.
Об этом сообщает Еspreso.
Со слов водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов.
«Мать и двух несовершеннолетних детей госпитализировали. У матери и у одной из ее дочерей медики обнаружили ушиб мягких тканей, вторая дочь — невредима», — говорится в сообщении.