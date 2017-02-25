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19:01 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве на пешеходном переходе Chevrolet сбил мать с двумя детьми

Со слов водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов.

В Киеве, на проспекте Академика Палладина возле поворота на поселок Коцюбинское водитель Chevrolet сбил мать с двумя несовершеннолетними детьми на пешеходном переходе.

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Об этом сообщает Еspreso.

Со слов водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов.

«Мать и двух несовершеннолетних детей госпитализировали. У матери и у одной из ее дочерей медики обнаружили ушиб мягких тканей, вторая дочь — невредима», — говорится в сообщении.

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