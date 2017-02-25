Одесский суд отправил подозреваемых в похищении депутата под стражу
Приморский районный суд Одессы рассматривает избрание меры пресечения подозреваемым в подготовке похищения нардепа Гончаренко.
Приморский районный суд Одессы рассматривает избрание меры пресечения подозреваемым в подготовке похищения нардепа Гончаренко.
Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение ходатайство облпрокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в похищении народного депутата Алексея Гончаренко. Об этом сообщает Укринформ.
Рассмотрение ходатайства суд начал в субботу около 12 час. Представители общественности и СМИ на заседание не допущены.
По словам представителя облпрокуратуры Инны Вербы, интересы государства в суде поддерживает прокурор Сергей Зубарь.
Как известно, следственная группа Одесской облпрокуратуры открыла 23 февраля уголовное производство относительно похищения народного депутата Гончаренко с целью причинения ему тяжких телесных повреждений, а также устанавливает обстоятельства получения одним из фигурантов дела российского гражданства.
Следователи объявили трем задержанным подозрения в совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 346 (преднамеренное причинение народному депутату тяжких телесных повреждений) и ч.1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) Уголовного кодекса Украины.
Заказчиком похищения Гончаренко в прокуратуре считают председателя депутатской фракции «Оппозиционный блок» Лиманского райсовета Одесской области Александра Кушнарева, сын которого погиб 2 мая 2014 года во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Вторым подозреваемым в преступлении оказался бывший военнослужащий.