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18:58 (мск), источник: Капитал

Одесский суд отправил подозреваемых в похищении депутата под стражу

Приморский районный суд Одессы рассматривает избрание меры пресечения подозреваемым в подготовке похищения нардепа Гончаренко.

Источник: Капитал

Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение ходатайство облпрокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в похищении народного депутата Алексея Гончаренко. Об этом сообщает Укринформ.

Рассмотрение ходатайства суд начал в субботу около 12 час. Представители общественности и СМИ на заседание не допущены.

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По словам представителя облпрокуратуры Инны Вербы, интересы государства в суде поддерживает прокурор Сергей Зубарь.

Как известно, следственная группа Одесской облпрокуратуры открыла 23 февраля уголовное производство относительно похищения народного депутата Гончаренко с целью причинения ему тяжких телесных повреждений, а также устанавливает обстоятельства получения одним из фигурантов дела российского гражданства.

Следователи объявили трем задержанным подозрения в совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 346 (преднамеренное причинение народному депутату тяжких телесных повреждений) и ч.1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) Уголовного кодекса Украины.

Заказчиком похищения Гончаренко в прокуратуре считают председателя депутатской фракции «Оппозиционный блок» Лиманского райсовета Одесской области Александра Кушнарева, сын которого погиб 2 мая 2014 года во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Вторым подозреваемым в преступлении оказался бывший военнослужащий.

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