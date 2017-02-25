Одесский суд отправил подозреваемых в похищении депутата под стражу

Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение ходатайство облпрокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в похищении народного депутата Алексея Гончаренко. Об этом сообщает Укринформ.

Рассмотрение ходатайства суд начал в субботу около 12 час. Представители общественности и СМИ на заседание не допущены.