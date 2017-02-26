В Сызрани на улице Фридриха Энгельса в яму на дороге провалился автомобиль

Как пишет «Маленькая Сызрань», 25 февраля вечером в Сызрани на улице Фридриха Энгельса в яму на дороге провалилась Гранта.

Около 18:30 легковушка при повороте на улицу Пензенскую, в сторону бывшего таксомоторного парка, провалилась передним правым колесом в яму, которую размыло после подключения зимой водопроводных сетей новостроек на улице Фридриха Энгельса. Машину удалось вытянуть из ямы с помощью Нивы и крепких рук, в том числе инспектора ДПС. Машину вытянули, а ямы осталась на месте (их там две).