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12:24 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани на улице Фридриха Энгельса в яму на дороге провалился автомобиль

Машину вытянули, а ямы осталась на месте.

Как пишет «Маленькая Сызрань», 25 февраля вечером в Сызрани на улице Фридриха Энгельса в яму на дороге провалилась Гранта.

Около 18:30 легковушка при повороте на улицу Пензенскую, в сторону бывшего таксомоторного парка, провалилась передним правым колесом в яму, которую размыло после подключения зимой водопроводных сетей новостроек на улице Фридриха Энгельса. Машину удалось вытянуть из ямы с помощью Нивы и крепких рук, в том числе инспектора ДПС. Машину вытянули, а ямы осталась на месте (их там две).

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