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19:33 (мск), источник: 112.ua

Парасюк устроил перепалку с Дзындзей в Бахмуте, полиция открыла дело

Конфликт случился из-за блокады Донбасса.

Источник: 112.ua

В гостинице «Атлантик» Бахмута в Донецкой обл. в ночь на субботу произошел конфликт между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и блогером Андреем Дзиндзей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой обл.

Полиция проводит проверку по факту конфликта, после того, как в колл-центр полиции поступило сообщение от журналиста о том, что Парасюк пытается выломать дверь в его номер и угрожает.

«При этом в нарушение норм закона он находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла. На месте работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, факт задокументирован», — сказано в сообщении полиции.

В свою очередь журналист Андрей Дзиндзя в пятницу вечером сообщил на своей странице в Facebook, что к нему в номер пытается проникнуть вооруженный нардеп Парасюк. Журналист также обнародовал видеозапись, на которой Парасюк заявляет, что может ходить с оружием, так как имеет разрешение на ношение, и возмущается, что его снимают на видео.

«Приехала полиция, написал заявление, но понимаю, что нет смысла, он ведь неприкасаемый. При полиции продолжал кидаться, направлял на меня оружие… Заблокировал мой автомобиль, полиция просит убрать, а он отказывается, говорит, что машина поломана», — написал Дзиндзя.

В то же время Владимир Парасюк отрицает, что угрожал блогеру. Он также заявил, что носит автомат с официальным разрешением «для самообороны», — пишет «Радио Свобода», журналист которого стал свидетелем инцидента.

Передвижения автомобилем, не внесенным в декларацию, Парасюк объяснил тем, что его автомобиль сломался, поэтому он «одолжил машину у друга», и продемонстрировал корреспонденту технический паспорт на автомобиль 1999 производства. Депутат обвинил Дзиндзю в том, что он своими сообщениями в социальных сетях пытается дискредитировать блокаду.

После этого Владимир Парасюк, как говорит Андрей Дзиндзя, заблокировал его автомобиль на стоянке под отелем.

Напомним, блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщалось, несколькими днями ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с участниками блокады. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук, Гройсман пообещал усилить борьбу с контрабандой в зоне АТО, а также контроль над товарами, которые перемещаются через линию разграничения.

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