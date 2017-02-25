Парасюк устроил перепалку с Дзындзей в Бахмуте, полиция открыла дело

В гостинице «Атлантик» Бахмута в Донецкой обл. в ночь на субботу произошел конфликт между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и блогером Андреем Дзиндзей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой обл.

Полиция проводит проверку по факту конфликта, после того, как в колл-центр полиции поступило сообщение от журналиста о том, что Парасюк пытается выломать дверь в его номер и угрожает.

«При этом в нарушение норм закона он находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла. На месте работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, факт задокументирован», — сказано в сообщении полиции.

В свою очередь журналист Андрей Дзиндзя в пятницу вечером сообщил на своей странице в Facebook, что к нему в номер пытается проникнуть вооруженный нардеп Парасюк. Журналист также обнародовал видеозапись, на которой Парасюк заявляет, что может ходить с оружием, так как имеет разрешение на ношение, и возмущается, что его снимают на видео.

«Приехала полиция, написал заявление, но понимаю, что нет смысла, он ведь неприкасаемый. При полиции продолжал кидаться, направлял на меня оружие… Заблокировал мой автомобиль, полиция просит убрать, а он отказывается, говорит, что машина поломана», — написал Дзиндзя.