В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго

Слой пепла вслед за извержением опустился на ближайшие города и коммуны, существует вероятность, что пепел может достичь и столицы страны.

​"Переменный ветер с юга может принести за собой пепел к южной части столицы", — сообщил агентству Дэвид де Леон, представитель Национального органа по снижению последствий катастроф.