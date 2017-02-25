В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Извержение вулкана Фуэго («Вулкан огня») произошло в субботу в Гватемале, что стало уже вторым извержением в этом году, передает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Извержение вулкана Фуэго («Вулкан огня») произошло в субботу в Гватемале, что стало уже вторым извержением в этом году, передает агентство Франс Пресс.
Слой пепла вслед за извержением опустился на ближайшие города и коммуны, существует вероятность, что пепел может достичь и столицы страны.
"Переменный ветер с юга может принести за собой пепел к южной части столицы", — сообщил агентству Дэвид де Леон, представитель Национального органа по снижению последствий катастроф.
Фуэго, являющийся одним из трех действующих вулканов в стране, расположен в 45 километрах к