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20:07 (мск), источник: РИА Новости

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Извержение вулкана Фуэго («Вулкан огня») произошло в субботу в Гватемале, что стало уже вторым извержением в этом году, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2017

Слой пепла вслед за извержением опустился на ближайшие города и коммуны, существует вероятность, что пепел может достичь и столицы страны.

​"Переменный ветер с юга может принести за собой пепел к южной части столицы", — сообщил агентству Дэвид де Леон, представитель Национального органа по снижению последствий катастроф.

Фуэго, являющийся одним из трех действующих вулканов в стране, расположен в 45 километрах к юго-западу от одноименной столицы, отмечает агентство.

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