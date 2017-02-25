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20:54 (мск), источник: Sputnik.by

Троих пострадавших работниц Скидельского комбината перевезли в Минск

У женщин ожоги от 50% тела и боратравмы, состояние всех пяти пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Троих работниц Скидельского сахарного комбината, пострадавших от вспышки пылевоздушной смеси, перевезли в Минский ожоговый центр. Такое решение было принято на расширенном консилиуме специалистов в Гродненской больнице скорой помощи, сообщили в эфире телеканала «СТВ».

В ночь на субботу на предприятии произошла вспышке пылевоздушной смеси, в результате чего пять работниц от 42 до 54 лет с ожогами различной степени тяжести были доставлены в реанимацию Гродненской больницы скорой медицинской помощи.

Состояние пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое.

Днем на месте происшествия работали специалисты следственного комитета и комитета судебных экспертиз, допрашивали руководителей и работников предприятия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности.

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