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20:52 (мск), источник: БЕЛТА

Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Польше

25 февраля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Двое граждан Беларуси погибли и один пострадал утром 25 февраля в ДТП в Польше на трассе Варшава — Белосток. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра. Произошло столкновение с фурой. Она выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. По сообщениям польских СМИ, водитель большегруза объясняет случившееся лопнувшим колесом.

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«В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу», — рассказали в МИД.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Беларуси.

Как удалось узнать БЕЛТА, его жизни, несмотря на полученные травмы, ничего не угрожает. Он находится в сознании. Консульский отдел устанавливает контакт с родственниками погибших и пострадавшего. Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.

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