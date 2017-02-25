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20:56 (мск), источник: Газета.Ру

В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей

В немецком городе Гейдельберг водитель автомобиля совершил наезд в сторону группы людей, находившихся на пешеходной зоне, сообщает Focus.

По данным издания, в результате произошедшего пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель пытался скрыться с место происшествия с ножом в руках.

Полиция применила оружие против мужчины, в настоящее время он госпитализирован.

«Би-би-си» называет произошедшее нападением. Тем не менее, Focus не дает какой-либо информации о причинах произошедшего.

Комментарии
1
Мечта
Чего пишите? Ведь это мелочь по сравнению с тем что сделала ваша Мекель и др. с Украиной! С тем кошмаром на Донбассе!
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