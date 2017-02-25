В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей
В немецком городе Гейдельберг водитель автомобиля совершил наезд в сторону группы людей, находившихся на пешеходной зоне, сообщает Focus.
В немецком городе Гейдельберг водитель автомобиля совершил наезд в сторону группы людей, находившихся на пешеходной зоне, сообщает Focus.
По данным издания, в результате произошедшего пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель пытался скрыться с место происшествия с ножом в руках.
Полиция применила оружие против мужчины, в настоящее время он госпитализирован.
«Би-би-си» называет произошедшее нападением. Тем не менее, Focus не дает