В Чернигове из пистолета ранили работника ломбарда, полиция ищет злоумышленника

В Чернигове на ул. Богуна из пистолета тяжело ранили работника ломбарда, полиция ищет злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области.

Согласно сообщению, информация о стрельбе в ломбарде по ул. Богуна поступила в полицию 24 февраля вечером. На место были направлены следственно-оперативные группы полиции Чернигова и ГУНП во главе с руководством, туда же были направлены наряды полиции и спецназ, коллеги из прокуратуры. В ломбарде правоохранители обнаружили раненого работника заведения. Оказав ему первую медицинскую помощь, мужчину отправили на «скорой» в больницу.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой эксперты изъяли гильзы от автоматического огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства. По предварительной информации, из ломбарда ничего не похищено.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.