В Чернигове из пистолета ранили работника ломбарда, полиция ищет злоумышленника
По предварительной информации, из ломбарда ничего не похищено.
По предварительной информации, из ломбарда ничего не похищено.
В Чернигове на ул. Богуна из пистолета тяжело ранили работника ломбарда, полиция ищет злоумышленника. Об этом сообщает
Согласно сообщению, информация о стрельбе в ломбарде по ул. Богуна поступила в полицию 24 февраля вечером. На место были направлены
При осмотре места происшествия
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.