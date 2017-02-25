Полиция не нашла признаков теракта в наезде водителя на людей в Гейдельберге

Как сообщает «Би-би-си», нападавший попытался уйти с места происшествия, но через некоторое время был обнаружен полицией недалеко от места происшествия.

Полиция также сообщила, что хотя мотивы подозреваемого неясны, он действовал в одиночку, в автомобиле больше никого не было. По предварительным данным, автомобиль был арендован.

Ранее сообщалось, что в Гейдельберге водитель автомобиля совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего пострадали три человека, полиция применила оружие против водителя, он также госпитализирован.