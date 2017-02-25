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21:41 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция не нашла признаков теракта в наезде водителя на людей в Гейдельберге

Полиция Германии пока не обнаружила признаков того, что водитель автомобиля, совершивший наезд на группу людей на пешеходной зоне в Гейдельберге, совершал террористический акт, сообщает Focus.

Источник: AP 2017
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Как сообщает «Би-би-си», нападавший попытался уйти с места происшествия, но через некоторое время был обнаружен полицией недалеко от места происшествия.

Полиция также сообщила, что хотя мотивы подозреваемого неясны, он действовал в одиночку, в автомобиле больше никого не было. По предварительным данным, автомобиль был арендован.

Ранее сообщалось, что в Гейдельберге водитель автомобиля совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего пострадали три человека, полиция применила оружие против водителя, он также госпитализирован.

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