В Харьковской области из-за отравления угарным газом погибли двое человек

Мужчина с женщиной умерли в Харьковской области из-за отравления угарным газом. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

24 февраля в дежурную часть Лозовского отдела полиции обратилась женщина и сообщила о том, что ее знакомые не выходят на связь. Во время проверки по месту жительства указанных граждан были обнаружены тела 40-летней женщины и 39-летнего мужчины. На момент проверки двери квартиры были закрыты с внутренней стороны, поэтому работники ГосЧС вошли в помещение через окно, обстановка в квартире не нарушена. На телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием. Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.